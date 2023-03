TELEPERFORMANCE COBRA POR LOS ANTICIPOS DE NÓMINA ...

El pasado mes de diciembre, Teleperformance implantó para todos sus centros de trabajo de manera unilateral, y como siempre, sin ni siquiera informar a los representantes de las personas trabajadoras, una app para solicitar anticipos de sueldo.

Pero claro, no era para comodidad de la plantilla, era para cobrar por ejercer un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores. No basta con que en el sector de telemarketing cobremos una miseria con contratos precarios de jornadas parciales y salarios que rozan el SMI, si no que además, intentan exprimirnos un poco más cobrándonos por solicitar un anticipo. Como si no fuera bastante tener que adelantar parte de la nómina para llegar a fin de mes.

Y a todo esto se suma el servilismo de CCOO, que en la reunión que mantuvo hoy Teleperformance con los representantes de los trabajadores/as, tuvo la poca decencia, de darle las gracias a la empresa por hacer el esfuerzo de acordar con la financiera que nos hiciera una rebaja por usar su app de anticipos. Se ve que hay que agradecer queexternalice servicios y encima lo paguemos nosotros/as.

Desde CGT consideramos que además de ser esto un abuso es ilegal, que no podemos permitir que jueguen con la necesidad de la gente, oor lo tanto hemos planteado una demanda en la Audiencia Nacional que se celebrará el 11 de abril y dónde se derminará si tiene razón Teleperformance junto con Comisiones Obreras, o CGT junto con el resto de sindicatos.

Ni nos doblaron, ni nos domaron ni nos van a domesticar.