CGT GANA LAS ELECCIONES EN ABAI ZARAGOZA ...

El 13 de marzo de 2023 se produjeron las elecciones sindicales en la delegación de Zaragoza de la empresa Abai, y CGT ha sido el sindicato que ha obtenido la mayoría del Comité manteniendo el resultado de las últimas elecciones.

El resultado en 2018 fue:

CGT 102 votos y 4 delegados/as

OSTA 75 votos y 3 delegados/as

CCOO 40 votos y 2 delegados/as

USO 37 votos y 2 delegados/as

UGT 30 votos y 1 delegado/a

SOA 25 votos y 1 delegado/a

31 votos blancos y 9 votos nulos

En esta ocasión pese a la irrupción de un sindicato más, hemos conseguido mantener la mayoría pese a que estas elecciones no han sido fáciles, ya que han sido 7 los sindicatos que se presentaban, pero las personas trabajadoras han valorado el trabajo bien hecho los últimos años y han decidido seguir respaldando la labor de CGT.

Los resultados del 134 de marzo de 2023 han sido:

CGT 87 votos y 4 delegados/as

SPDSTE 52 votos y 2 delegados/as

SOA 48 votos y 2 delegados/as

OSTA 38 votos y 2 delegados/as

USO 34 votos y 1 delegado/a

CCOO 22 votos y 1 delegado/a

UGT 21 votos y 1 delegado/a

No obstante no podemos estar de enhorabuena ya que el fascismo, de la manos de Solidaridad, ha entrado en el Comité de Empresa vendiendo humo y con falsas promesas, no obstante, animamos a los/as delegados/as de CGT a seguir peleando por los derechos de las personas trabajadoras en Abai Zaragoza.