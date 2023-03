ART19 ¿Regulamos el teletrabajo? Mejor no ...

El teletrabajo ha sido una de las cuestiones más esperadas de este convenio, pero como la mayoría de los artículos, ha supuesto una decepción, pese a que muchos agentes llevan en teletrabajo desde marzo de 2020 y que la nueva ley de regulación de éste fue promulgada en octubre del mismo año, en el convenio tan sólo se reconoce el pago de los gastos desde el 29 de noviembre de 2022. Esto genera que no va a haber una retroactividad acorde al tiempo que hemos estado poniendo nuestra casa al servicio de la empresa.

Por si dos años de teletrabajo sin percibir el pago de los gastos no fuera suficiente, las cantidades que vamos a recibir por éste en el nuevo convenio son vergonzosas y no compensa ni de lejos lo que hemos gastado. Tan solo 0,96€ al día en los contratos menores a 30 horas semanales y 1,22€ para jornadas superiores. Como no piensan en las situaciones especiales de algunos trabajadores/as que por motivos de conciliación u otras casuísticas tienen las horas de jornada concentradas en menos días a la semana, se va a dar el caso de personas trabajadoras que cobren menos, haciendo las mismas horas que otras.

Y por último, se establece un máximo del 30% de la plantilla en teletrabajo completo, sin excepcionar de ese porcentaje a las personas que hayan ganado una sentencia a ese respecto. En resumidas cuentas, en los centros de trabajo que no se haya comenzado aún con la vuelta, no tardará mucho más en iniciarse graciasa CCOO y UGT.

Las grandes mejoras sin precedentes que los sindicatos firmantes proclaman, son en realidad, un brindis al viento que, llevado a un sector como el nuestro cada vez más precarizado, nos condena durante los seis años de su vigencia a ver cómo nuestros derechos laborales siguen retrocediendo, mientras la patronal se frota las manos.