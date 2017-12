El pasado 7 de marzo nuevamente, los y las trabajadoras de los servicios de Telefónica-Movistar en Atento y Extel volvieron a parar con éxito durante una hora por la mañana y otra por la tarde.

Tanto Telefónica-Movistar como las empresas Atento y Extel llevan aplicando durante meses todo un despliegue de acciones y tretas con el fin de que sus cuentas de resultados obtengan el valor que solo ellos estiman que es adecuado, sin importarles un bledo el medio por el que se obtengan ni sus consecuencias.

La presión se ha incrementado sobre los y las trabajadoras de estos servicios con un aumento de tráfico de llamadas, sin pausa ninguna entre las mismas que se hace insostenible. Se obliga al personal a vender por cada llamada que recibe, y para asegurarse de que así sea se realizan escuchas y se monitoriza individualmente de manera indiscriminada. De la misma manera, se ha incrementado considerablemente el número de despidos por sanción sin justificación alguna, instaurando el régimen del terror en todos los servicios y centros de trabajo.

Por otro lado, las restructuraciones que desde Telefónica-Movistar llevaron a cabo durante el año pasado, provocaron brutales modificaciones sustanciales con reubicaciones a gran parte del personal sin la formación adecuada.

El éxito de los paros del día 7 de marzo, han demostrado que los trabajadores y trabajadoras de Atento y Extel han dicho basta, coreando frases como “Si no nos formamos, No fusionamos”, “Con la presión trabajo peor” o “No quieren que atendamos, Quieren que vendamos”.

Este será un conflicto difícil, pues sabemos que de esta manera es como la empresa quiere conseguir resultados, pero con beneficios solo para unos pocos. Desde la CGT, continuamos planificando la próxima acción a realizar, e intentaremos que mas centros de otras empresas y que sabemos que están sufriendo por lo mismo se unan a la misma causa, porque entre todxs podemos.

A continuación, os dejamos algunos de los momentos en imágenes de lo que fue el pasado viernes día 7 de marzo en Madrid, A Coruña y Sevilla.

¡LA LUCHA CONTINUA!