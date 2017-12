Tras las reuniones mantenidas el 3 y 4 de diciembre, todos los sindicatos, tanto los demandantes del ERE: CGT, STC, USO y CIG como los demandados por haber firmado el ERE: CCOO, UGT y FASGA hemos firmado un acuerdo con la empresa sobre la sentencia de nulidad conseguida el 12 de noviembre.

Finalmente, la propuesta que desde CGT hicimos en la primera reunión del lunes 24 de noviembre ha sido aceptada por la empresa y el resto de los sindicatos demandantes. En cuanto a los sindicatos demandados CCOO y UGT, intentaron torpedear desde un principio el proceso negociador, provocando una y otra vez a lxs compañerxs que se encontraban en la mesa. En otro lado estaba FASGA, a ellos todo les parecía bien. Finalmente todos acabaron firmando. El acuerdo se basa en que la empresa y todos los firmantes reconocemos que el ERE NO ESTÁ AJUSTADO A DERECHO. Por tanto la empresa no puede argumentar que había causas para este ERE, y tampoco CCOO, UGT y FASGA quienes lo avalaron con su firma. Lo hemos defendido desde el primer día hasta el último: NO HAY CAUSA, NO HAY ERE.

Teniendo en cuenta que la prioridad para CGT es la conservación de los puestos de trabajo, queda garantizado que la empresa reincorporará en las mismas condiciones a tod@ trabajador@ que lo solicite hasta el martes 9 de diciembre a las 14 de la tarde. Para ello, comprobaremos que se llama a TOD@S l@s compañer@ s que aún no han respondido o no han sido localizad@s, así como que se les manda un burofax que garantice que se ha contactado con todo el mundo.

El martes comprobaremos en persona que existe constancia de esas comunicaciones y que los datos son correctos. De ser así, se validaría inmediatamente en la Audiencia Nacional. En 48 horas desde entonces la empresa ha de proceder a la reincorporación. Además, existe un plazo legal para demandar la readmisión individual de 20 días tras la validación del acuerdo en la Audiencia Nacional.

La empresa permitirá que l@s trabajador@s que se reincorporen devuelvan las indemnizaciones en un máximo de 6 meses, siempre que el día de reincorporación devuelva al menos la mitad de las cantidades; o bien en 3 meses, devolviendo el primer día al menos una tercera parte.

Por otro lado, l@s trabajador@s que no se reincorporen quedarán en la misma situación que en la que están actualmente, conservando la indemnización y su situación como desemplead@ si la hubiera.

En cuanto a la “lectura” que los Vendeobreros UGT-CC.OO. hacen del acuerdo, mejor ni mencionarlo en este momento, lo importante ahora es que se cumplan las garantías de retorno del mayor número de compañeros al trabajo y también las de los que decidan su desvinculación definitiva. Estamos convencidos de que el nefasto clima laboral provocado por la empresa en los últimos tiempos le ha allanado el camino para destruir puestos de trabajo, y con ello y su ruindad ya contábamos, pero la innegable colaboración de los sindicatos TRAIDORES, con mayúscula, ha hecho mella en el ánimo de los que han sido vilipendiados con el acuerdo fraudulento del ERE.

Desde CGT creemos que el día de ayer es un paso más para acercarnos al final de un lucha de la que l@s trabajador@s podemos enorgullecernos. Atento se ha comprometido a no hacer un nuevo ERE en los próximos 6 meses, pero sabemos que nuestra mejor defensa es nuestra actitud de lucha. Entre tod@s estamos demostrando que cuando nos unimos y nos reunimos, cuando cuestionamos las “verdades” vengan de donde vengan, cuando nos levantamos, cuando actuamos como clase trabajador@ solidaria y comprometida, no da todo igual, no está todo hecho. Al contrario es mucho lo que se puede hacer y mucho lo que queda por hacer.

Este fin es también una oportunidad que podemos convertir en el inicio de una manera distinta de encarar nuestra vida en la empresa y fuera de ella: cogiendo aire para seguir luchando en el día a día y en el futuro junto a compañer@s que han demostrado su coraje y su firmeza. Esta fuerza nos acompañará siempre que creamos en ella; y la haremos crecer si actuamos en coherencia. Ya no vemos razones para no hacerlo.

¡¡LA LUCHA ES EL UNICO CAMINO!!

¡¡LOS ERES NO SE FIRMAN, SE COMBATEN!!

¡¡SE PUEDE, SE DEBE LUCHAR CONTRA LOS ERES!!