El pasado viernes 7 de Marzo, la multinacional canadiense Sitel Iberica que nos tiene acostumbrado a EREs, ERTES, Art.17 y la indecente cantidad de despidos disciplinarios de más de 500 en el año 2014 ha decidido aplicar de manera unilateral, el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores a 27 compañer@s de la campaña Infancia y BOCC (Orange) reduciendo su jornada de trabajo a tan solo 2 horas diarias. No se trata de una modificación sustancial colectiva porque según dice este artículo sólo “se considera de carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa días, afecte al menos a 30 trabajador@s, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajador@s”. Lo tienen atado y bien atado, la Sección Sindical de CGT ve esto como un nuevo ataque a l@s trabajador@s invitándoles a que se vayan de la empresa con una indemnización de 20 días por año trabajado.

Las causas que alega Sitel son causas productivas y organizativas en los últimos 6 meses por la perdida de llamadas en backoffice y departamento de soporte. El criterio de selección de las personas afectadas es la nota de la encuesta online que han obtenido. Según la empresa este criterio es “muy objetivo” pero sabemos que hay trabajador@s afectad@s por esta medida que han estado sin formación (algo que hemos comunicado a la empresa por escrito en varias ocasiones) y que han estado sometid@s a continuos cambios de campaña y tienen datos parciales. Por otro lado como sabéis quien tenga menos encuesta tiene más fácil tener una nota baja y con un solo 0 ya es complicado llegar a la exigencia del 9. Nos parece una atrocidad que se utilicen estos datos totalmente subjetivos, supuestos datos de “calidad” que son un sinsentido. Además argumenta que sobran 27 personas en dicho departamento, pero en la documentación muestran como han sobrecargado el mismo de trabajaror@s que antes estaban en otras campañas y los han movido a estos departamento en los últimos 3 meses, lo que da a entender que no es que sobra personal, sino que las gestiones como siempre no son las adecuadas.

Desde CGT ayudaremos a plantear las medidas legales necesarias a l@s afectad@s que deben ser individuales ya que no se ha alcanzado el número de 30 agentes. Aquell@s que necesitéis ayuda jurídica puede contactar con cualquier delegad@ de CGT en plataforma o enviar un correo a cgt.sitel.sevilla@gmail.com pidiendo ayuda o asesoramiento.

No es la primera vez que Sitel aplica estas medidas, lo hemos visto en otras campañas. Ahora son 27 personas las afectadas, antes lo fueron muchos más. Ante esto nosotr@s, la clase obrera, debemos movilizarnos y seguir luchando contra las injusticias que las últimas reformas laborales están consintiendo. Debemos recordar que los derechos no se mendigan, se conquistan y en estos tiempos que nos toca vivir debemos estar tod@s a una para hacer fuerza contra estos ataques a nuestros derechos laborales. Para la empresa no somos más que números donde antigüedad y esfuerzos por sacar el trabajo adelante no valen nada.

Dada la perversión con la que Sitel usa la ley para aplicar medidas finalistas en destruir puestos de trabajo, CGT no se va ha quedar con las manos cruzadas y hemos convocado una HUELGA de 24h para el próximo día 20 de Marzo con una mediación en el SERCLA el 18 de Marzo donde pediremos a la empresa la paralización de estos despidos en cubierto y que llame a la parte social para negociar propuestas de viabilidad de dicho departamento y alternativas, pues est@s trabajador@s no piensan continuar en la empresa por la imposibilidad de poder conciliar su vida con la reducción a 2 horas diarias.

¡¡¡¡¡¡SI TOCAN A UN@ NOS TOCAN A TOD@S!!!!!!!