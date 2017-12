Resolución de apoyo a la huelga de telemarketing

La CGT esta participando actualmente en la negociación del VI convenio colectivo estatal del sector del contact center (antes denominado telemarketing).

No es el primer convenio de telemarketing que negocia CGT, de hecho en los últimos 16 años ha participado en todas las negociaciones en este sector. Y no es un sector cualquiera, es significativo resaltar que este sector es en el que CGT tiene mayor representatividad a nivel estatal, teniendo en la actualidad en torno a un 20 por ciento de los delegados electos en todo el estado con un total de 80 secciones sindicales con bastante afiliación y más de 350 delegados unitarios y más de 100 delegados sindicales.

Tras aprobar asambleariamente una Plataforma Reivindicativa que recogía las propuestas de CGT para tener un convenio digno hemos estado en la mesa durante 16 meses desarrollando nuestras propuestas y explicando a los trabajadores a través de 25 comunicados repartidos en todos los centros de trabajo el desarrollo de todas la reuniones.

La actitud de la patronal ha sido vergonzosa durante todo este proceso. No solo no ha sido sensible a ninguna de las propuestas que ha elaborado CGT, sino que ha despreciado la propia negociación, cancelando constantemente fechas de reuniones a su antojo y elevando propuestas regresivas para el ya precario convenio de Contact Center.

CCOO y UGT han realizado un sindicalismo cosmético, de cara a la galería, sin verdadero contenido reivindicativo o participativo por parte de los y las trabajadoras. No confían en la huelga como mecanismo para desbloquear la situación, ni han desarrollado ningún tipo de acción de presión real para dar la voz de manera efectiva a los y las trabajadoras. Ni tan siquiera han informado tras cada reunión a los y las trabajadoras sobre el contenido de las mismas, siendo CGT el único sindicato que ha dado la información sobre el contenido de las reuniones puntualmente. Sin embargo, en el mismo momento que CGT ha anunciado su primer calendario de acciones UGT ha repartido –esta vez sí- un comunicado persona a persona con el titular “Los Anarcosindicalistas Rompen con la Unidad Sindical” que se descalifica por si solo.

Ha llegado la hora de la lucha. Este primer calendario incluye realizar cortejos específicos en las manifestaciones del primero de mayo de 2016 y que estas movilizaciones tengan un primero golpe parando los centros de llamadas en todo el estado el próximo 6 de mayo.

Nada se ha conseguido en la historia del movimiento obrero sin luchar, y es necesario que las trabajadoras y trabajadores del telemarketing comiencen unas movilizaciones sostenidas en el tiempo para conseguir revertir la precariedad que viene asolando a este sector desde hace ya demasiados años.

El VI Congreso Extraordinario de CGT apoya mediante esta resolución las movilizaciones planteadas en el sector de Contact Center.