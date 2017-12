Parece ser que la Audiencia Nacional como ya avanzamos en un comunicado en su día, coincide con nosotrxs en que no se puede birlar unos incentivos a lxs trabajadorxs (ASTIP en este caso) así como si no quiere la cosa.

Atento se vuelve a cubrir de gloria una vez más en los tribunales, el comité de dirección con José María Pérez Melber a la cabeza cree que puede hacer y deshacer como le da la gana y en función de sus intereses.

Al mas puro estilo trilero te dicen que tienes derecho a unos incentivos, hacen como que te los explican pero cuidando muy bien de que no los entiendas, para que al final puedan decir que no hemos llegado a ellos. Al final nadie sabe nada, ni la RLT, ni lxs trabajadorxs.

A todo lo anterior hay que sumarle el que si no los entiendes, no preguntes, porque parece que te estás interesando en algo que no debes, exigiendo tu renuncia con celeridad.



Jose Mª Pérez Melber "El Ideólogo"

Esta es la clase de personas que dirigen la empresa, estamos en manos de gente a los que les importamos un pimiento.

En resumen, la Audiencia Nacional ha declarado nula la medida.