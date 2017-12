Qualytel Sevilla : MIERCADEO 2.0

Hoy viernes 24 se realizó la última reunión de negociación del ERE. Como era de esperar, ya lo adelantábamos en el comunicado que repartimos ayer, CCOO-UGT y la empresa entraron a mercadear ya abiertamente y sin escrúpulos lo que valen para ellos nuestros puestos de trabajo.

Desde CGT volvimos a intervenir diciendo que NO había causas para el ERE, que le habíamos dado propuestas para que el centro de Sevilla NO se cerrara y para que NO hubiera ni un solo despido. Sin embargo, la empresa siguió insistiendo en el cierre y CCOO-UGT entraron al trapo de lo que venía exigiendo la empresa desde un principio:CERRAR SEVILLA.

El pre acuerdo por el que nos van a consultar el lunes 27 de noviembre, fija que se pagará el 90% de las indemnizaciones que le corresponda a cada una/o de nosotras/os por un despido improcedente: 45 días por año hasta febrero de 2012 y 33 días por año a partir de esa fecha. Al total de días se le aplica el 90% y ahí tendremos nuestra “maravillosa” indemnización por despido y cierre del centro de trabajo de ARVATO en Sevilla. Quien se quiera ir a vivir a Jerez podrá hacerlo con 5 días por traslado y 2500€ para la mudanza. Una bicoca.

Desde CGT dejamos muy claro, desde el principio de esta película de terror que dirige la empresa, que NO firmaríamos NADA que supusiera la pérdida de los puestos de trabajo y el aumento de las ganancias para una empresa que tiene beneficios de miles de millones. Y seguimos defendiendo lo mismo. En cambio CCOO-UGT fueron cambiando su discurso e intentando hacernos cómplices de sus deseos para acabar firmando.

Este pre acuerdo que ya han firmado CCOO-UGT y la empresa supone una nueva derrota para todas/os las/os trabajadoras/es de ARVATO, en particular; y para las/os del sector del Telemarketing en general: porque se deja que empresas con beneficios económicos sigan destruyendo empleo y porque se deja de lado la lucha por la defensa de los puestos de trabajo por la negociación de indemnizaciones que rondarán los 1000€ y poco, por cada año de trabajo que hemos dado a ARVATO en Sevilla.

El lunes vendrán con más monsergas a intentar presentarnos dicho pre acuerdo como la panacea y la salvación a todos nuestros males. Nos dirán que es lo mejor posible y que NO se podía hacer NADA MAS. Todas y todos sabremos que todo eso es mentira; y que si hubieran querido seguir peleando hubiéramos podido hacerlo JUNTAS/OS para pararles los pies a ARVATO y que NO se cerrara. Como gritaban cínicamente en las manifestaciones y paros.

En el referéndum del lunes, para ratificar el pre acuerdo al que han llegado y dejarnos a todas y todos en la cola del paro, muchas/os de nosotras/os votaremos que NO porque seguimos pensando que nuestra situación de precariedad y bajos salarios no se resuelve con el dinero de indemnizaciones por despido. Esperamos que esa sea la opción mayoritaria, pero si no lo es habremos perdido una batalla, pero no la guerra. Todavía nos queda mucha por dar.

En CGT Sevilla seguimos defendiendo que SE PUEDE Y SE DEBE LUCHAR CONTRA LOS ERES y que LOS PUESTOS DE TRABAJO NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN.