ARVATO SEVILLA SE CIERRA, DESGRACIADAMENTE ...

Hoy lunes 27 se ha consumado la derrota de lo que hemos defendido desde un principio: QUE NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO NO SE VENDIAN Y QUE EL CENTRO DE TRABAJO DE ARVATO EN SEVILLA NO SE CERRABA.

Hoy, nuevamente, un referéndum convocado por CCOO-UGT ratifica lo que ellos deseaban desde un principio: FIRMAR LOS DESPIDOS. Desde CGT, ya lo dijimos cuando se realizó el pasado referéndum, RESPETAMOS el resultado pero no lo compartimos.

Todo el proceso del ERE en ARVATO Sevilla nos tiene que dejar algunas cuestiones para la reflexión:

1.- que la primera y única responsable del cierre del centro de trabajo de ARVATO en Sevilla es la empresa, que lo ha ido vaciando poco a poco. Una empresa con beneficios millonarios que se va de Sevilla dejando a 185 trabajadoras/es en el paro.

2.- Que CCOO-UGT han sido cómplices del cierre. Ya que fueron cambiando cínicamente su discurso, no han dado ninguna alternativa al cierre y acabaron dándolo por válido. Como organizaciones mayoritarias en el Comité han decidido abandonar la lucha por la defensa de los puestos de trabajo y han optado por darle a la empresa lo que pedía: indemnizaciones para el cierre.

3.- Que desde CGT hemos defendido, de principio a fin, la única opción posible para que esto no se llevara a cabo: DEFENDER LOS PUESTOS DE TRABAJO HASTA EL FINAL.

Quien sale ganando más con este acuerdo, destruyendo 185 puestos de trabajo, es ARVATO porque nos van a pagar poco más de 1.000€ POR CADA AÑO de trabajo en esta empresa. Por eso, desde CGT, hemos defendido, defendemos y así lo seguiremos haciendo: que NO podemos VENDER NUESTRO PUESTO DE TRABAJO.

Desde CGT siempre dijimos que NO firmaríamos algo que supusiera la destrucción de los puestos de trabajo y así lo hemos hecho. En cambio, CCOO-UGT, empezaron diciendo lo mismo que nosotras/os a las/os compañeras/os, mientras en la mesa no daban ni una sola propuesta en contra del cierre, y, en lugar de seguir peleando conjuntamente contra el cierre, abrieron la “vía de las indemnizaciones” para justificar lo que siempre habían querido: SERVIRLE EN BANDEJA A LA EMPRESA EL CIERRE.

Desde el primer comunicado dijimos que lo que nos presentaba la empresa no era para buscar las salidas individuales sino para ORGANIZARNOS y luchar colectivamente. CCOO-UGT no lo han entendido así y, sin dar alternativas, han trabajado para que en los referéndums la mayoría de las/os compañeras/os no vieran otra salida que las indemnizaciones y la firma del cierre.

Hemos intentado que esto NO acabase de esta forma, hemos peleado hasta el final por la defensa de los puestos de trabajo y lo hemos dado todo para explicarle a las/os compañeras/os que NO era el tiempo de sacar la calculadora sino de juntarnos y seguir peleando. Desgraciadamente no lo hemos podido conseguir. A las/os compañeras/os que, igual que nosotras/os, se van con la idea de que había que seguir peleando las/os volveremos a ver en las calles en la lucha por nuestros derechos y contra las injusticias de una patronal sin escrúpulos.