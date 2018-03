ERE Lindorff : NO SOBRAN PUESTOS, LES SOBRA AVARICIA ...

En la primera reunión celebrada hoy 20 de marzo la empresa nos ha dado traslado del número de personas afectadas por el ERE presentado a nivel estatal para las empresas Lindorff España, Aktua Soluciones Financieras y Aktua Soluciones Inmobiliarias y las supuestas causas organizativas en las que se amparan. Los trabajadores afectados en el centro de Valladolid ascienden a la descomunal cifra de 147. En las próximas 24/48 horas nos facilitarán el desglose por categorías.

Desde CGT hemos pedido documentación adicional que entendemos es relevante para analizar los motivos que alega la empresa para despedir, e iremos sin duda pidiendo más a lo largo de la negociación para evitar esa medida. Ahora nos toca analizar, junto con nuestros servicios jurídicos, toda esa documentación. Si no hay causas, no hay ERE y lo que hemos visto hasta ahora, una empresa con beneficios y con múltiples clientes no justifica ni un solo despido.

Hasta ahora hemos querido ser prudentes al no tener ningún dato, ni de causas ni de personas afectadas, dado que el ERE podía ser presentado de muchas maneras. No ha sido el caso. Lo que plantea la empresa en su ERE es, simple y llanamente, una carnicería que afectará gravemente a quienes estamos desarrollando esta desagradecida, mal pagada y poco o nada valorada labor para mantener a nuestras familias.

La próxima reunión con la empresa tendrá lugar el martes 27 de marzo a las 10:00. Desde CGT lucharemos para defender todos los puestos de trabajo por encima de cualquier otra circunstancia, y pensamos hacerlo con transparencia y honradez, sean quienes sean las personas que puedan verse afectadas por esta medida injusta y miserable que pretende imponer la empresa. Este ERE se puede y se debe parar porque no tiene ningún sentido ni causa real. Por delante nos queda un mes de reuniones, de las que os iremos informando con total transparencia y puntualidad. No tenemos nada que ocultar y las actas serán públicas para que quede clara cuál es la postura de cada sindicato y de la empresa.

Pero este ERE solo se parará si luchamos juntxs, con contundencia y con la firme decisión de mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo. Te necesitamos para movilizarnos y frenar esta agresión.

NO HAY CAUSAS, NO HAY ERE: SE PUEDE Y SE DEBE LUCHAR CONTRA LOS ERES